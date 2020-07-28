Министр юстиции США назвал беспорядки в городах нападением на правительство

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспорядки в Портленде (штат Орегон) и других городах США являются нападением на правительство страны. Правоохранителей направляют туда, чтобы, в частности, обеспечить безопасность зданий судов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министра юстиции - генерального прокурора Соединенных Штатов Уильяма Барра.

"После смерти Джорджа Флойда ожесточенные участники массовых беспорядков и анархисты использовали в своих целях законные протесты, чтобы сеять хаос и разрушения, это приводит к невинным жертвам. Нынешняя ситуация в Портленде является показательной", - отметил Уильям Барр.

Он утверждает, что каждую ночь в течение последних двух месяцев в Портленде участники беспорядков "осаждали здание федерального суда и другую находящуюся поблизости федеральную собственность". При этом протестующие использовали электрошокеры, кувалды, пилы, ножи, винтовки и взрывные устройства. "То, что разворачивается ночью вокруг здания суда, нельзя в здравом уме назвать протестом. По любым объективным критериям это нападение на правительство Соединенных Штатов", - заявил министр.

"Самой главной обязанностью правительства является обеспечение верховенства права, чтобы люди могли жить в безопасности и не опасаться за свою жизнь. Министерство юстиции продолжит выполнять этот священный долг", - подчеркнул Уильм Барр. Он считает, что "связанная с преступностью на улицах угроза жизни" участникам акции под лозунгом Black Lives Matter "гораздо выше, чем любого рода угроза со стороны полиции".

Акции протеста и беспорядки стали массовыми во многих американских городах с конца мая. Причиной тому послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (США, штат Миннесота), при задержании которого полиция использовала удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции правоохранителей лишились рабочих мест и получили обвинения. Чтобы стабилизировать ситуацию и навести порядок в некоторых штатах, власти задействовали Национальную гвардию США и вынуждены были вводить комендантский час в 40 городах.-0-