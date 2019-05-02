Министр обороны Венесуэлы считает, что оппозиции нечего предложить стране и армии

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политические оппоненты президента Венесуэлы Николаса Мадуро не имеют идей, которые могли бы заинтересовать население страны или ее вооруженные силы. Такое мнение во время выступления на радио высказал министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес, сообщает ТАСС.

"У оппозиции нет никаких предложений ни для страны, ни для вооруженных сил", - считает глава венесуэльского военного ведомства. Он также прокомментировал переход части военнослужащих на сторону оппозиции, отметив, что те, кто принял такое решение, "продали свою душу и перестали быть солдатами".

В Венесуэле 30 апреля группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали десятки человек. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны свыше 200 участников протестов.-0-