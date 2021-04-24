Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в результате автоаварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TN.

Смерть министра подтвердил президент Аргентины Альберто Фернандес в Twitter: "С глубокой скорбью я получил ужасное известие о смерти министра транспорта нашего правительства Марио Меони. Мы потеряли верного, неутолимого и честного политика и госслужащего, который мог служить примером".

По имеющимся данным, автомобиль, которым управлял Марио Меони перевернулся на трассе в районе города Сан-Андрес-де-Хилес. Министр направлялся в город Хунин, где живет его семья. Причины происшествия пока не установлены. Прибывшие на место спасатели не обнаружили следов другого автомобиля или животного, которое могло перебегать дорогу в тот момент. Незадолго до ДТП в районе прошел дождь.-0-