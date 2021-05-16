Министр внутренних дел ФРГ обещал жестко пресекать любые формы антисемитизма

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер на фоне непрекращающихся беспорядков в ходе антиизраильских демонстраций в Германии обещал жестко бороться с любыми проявлениями антисемитизма, сообщает Deutsche Welle.

"Мы не потерпим, чтобы на немецкой земле горели израильские флаги и совершались нападения на еврейские учреждения. Тот, кто распространяет антисемитскую ненависть, в полной мере ощутит всю суровость правового государства", - заявил Хорст Зеехофер в интервью еженедельнику Bild am Sonntag. Он также предложил полиции и федеральным землям кадровую и материальную поддержку.

В свою очередь глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль опасается усиления беспорядков в Германии в случае продолжения насилия на Ближнем Востоке. "Уже сейчас мы наблюдаем высокий эмоциональный накал и готовность к протестам среди молодежи арабского происхождения и турецких правых экстремистов", - констатировал он, подчеркнув, что речь идет не о критике Израиля. "Красной чертой является откровенный антисемитизм, с которым мы последовательно боремся всеми средствами, имеющимися в распоряжении правового государства", - пояснил Ройль.

Беспорядки в ФРГ развернулись на фоне кризиса в Газе: 15 мая во многих городах Германии прошли демонстрации солидарности с палестинцами, в которых приняли участие тысячи людей. В ряде случаев протесты сопровождались беспорядками.-0-