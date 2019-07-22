Министр здравоохранения Конго подал в отставку на фоне вспышки лихорадки Эбола

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Министерства здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) Оли Илунга подал в отставку на фоне продолжающейся вспышки лихорадки Эбола в стране, сообщает Reuters .

Ранее президент ДРК Феликс Чисекеди объявил о решении отстранить министра здравоохранения и его помощников от руководства кампанией против Эболы. Глава государства также организовал межведомственную группу по борьбе с заболеванием, которая будет напрямую подотчетна ему. Оли Илунга в знак протеста подал в отставку. В своем прошении глава Минздрава осудил вмешательство в управление кампанией и раскритиковал решение о применении вакцины Johnson & Johnson, которая, по его мнению, не доказала своей эффективности. В настоящее время в Конго применяется вакцина компании Merck.

По данным Reuters, более чем за год вспышка лихорадки Эбола в Конго унесла жизни более чем 1,7 тыс. человек. Она стала второй по масштабам за всю историю страны.-0-