Министр здравоохранения РФ указал на рост тяжелых случаев COVID-19 среди молодежи

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодость больше не является страховкой от тяжелой формы коронавируса, заявил 12 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишут "Известия".

Он отметил, что среди всех заболевших - 12-13% детей в возрасте от 6 до 17 лет. "Мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации и до 30 лет. Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и ее осложнений", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам министра, рост случаев COVID-19 в России вырос на 16% за неделю. "Количество пациентов, которых мы сегодня ведем, наблюдаем, только с новой коронавирусной инфекцией составляет 1,094 млн. При этом рост составил за последнюю неделю 16%. Практически на каждом врачебном участке - амбулаторном, поликлиническом - сегодня наблюдается в среднем уже более 14 пациентов на амбулаторном лечении", - сказал он.

Однако Михаил Мурашко отметил, что уровень вакцинации населения после действий региональных властей повысился.

В свою очередь глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на заседании сказала, что тенденция к росту случаев COVID-19 наблюдается во всех федеральных округах РФ. Она уточнила, что рост случаев коронавируса наблюдается в 77 из 85 регионов России.

10 октября главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан сообщила, что прогнозы относительно сроков завершения пандемии COVID-19 пока рано делать, поскольку впереди еще могут встретиться новые непредвиденные трудности, такие как появление новых штаммов коронавируса.-0-