Министр здравоохранения РФ заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, сообщает ТАСС.

"На сегодняшний день ситуация с ковидом стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Около 915 тыс. человек с коронавирусом или подозрением на него находятся под наблюдением в России, 78% из них лечатся амбулаторно, около 196 тыс. пациентов в РФ с ковидом или подозрением на него находятся на стационарном лечении.

Михаил Мурашко также сообщил, что число привившихся от коронавируса в России за неделю возросло на 4 млн и составило почти 38,9 млн.

"В одних регионах вакцинация идет достаточно быстрыми темпами, в других помедленнее. Нужно обобщить лучшие практики и внедрять их на территории всей Российской Федерации, во всех субъектах", - заявил президент России Владимир Путин.-0-