Министры обороны АСЕАН предупредили о новых угрозах для безопасности в регионе

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители министерств обороны стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их восемь партнеров по диалогу предупредили о росте вызовов и угроз для безопасности в регионе. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи глав оборонных ведомств блока в Бангкоке (Таиланд), сообщает ТАСС.

"Усиление региональной интеграции и способность к взаимодействию, а также технологический прогресс влияют на нетрадиционные угрозы безопасности и увеличивают их сложность и непредсказуемость", - отмечается в заявлении. В этой связи странам региона необходимо наладить практическое сотрудничество для поиска устойчивых способов предотвращения и устранения общих угроз безопасности.

Во время встречи была выражена озабоченность конфликтами между основными державами, а также такими региональными вызовами, как терроризм и ядерные угрозы.

В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Партнерами по диалогу являются Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США и Япония.-0-