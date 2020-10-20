Минюст США подал антимонопольный иск против Google

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции США подало иск в отношении американской корпорации Google, обвинив ее в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает ТАСС.

Американские власти подозревают компанию в том, что она нарушила закон, воспользовавшись своим положением на рынке, чтобы сдерживать своих конкурентов. В качестве истца вместе с федеральным правительством США в деле выступают 11 американских штатов. Их генеральные прокуроры являются представителями правящей на данном этапе в Вашингтоне Республиканской партии США.

Американские СМИ подчеркивают, что речь идет о крупнейшем антимонопольном иске за последние десятилетия. Его уже сравнивают с исками, которые власти США подали в 1998 году к корпорации Microsoft и в 1974 году - к телекоммуникационному гиганту AT&T. Указывается, что нынешнее дело представляет собой редкий случай единства мнений между администрацией США, возглавляемой республиканцем Дональдом Трампом, и представителями прогрессивных кругов американской Демократической партии.

Между тем органы американской прокуратуры не исключают, что будут принимать меры в отношении и других высокотехнологичных компаний США после подачи иска к корпорации Google. С таким предупреждением выступил первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Джеффри Розен. "Мы планируем продолжать свой обзор конкурентных практик лидирующих на рынке онлайн-платформ и, когда необходимо, заниматься и ими тоже", - заявил заместитель главы Минюста США.-0-