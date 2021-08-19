Минкоммерции КНР предложило Литве немедленно исправить ошибку, касающуюся Тайваня 

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Литвы должны немедленно исправить ошибку, которая была допущена в связи с решением этой страны открыть представительство Тайваня на своей территории. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сообщает ТАСС.





"В последнее время литовская сторона открыто нарушает принцип развития двусторонних отношений с Китаем, - подчеркнул Гао Фэн на брифинге. - Мы настаиваем, чтобы Литва незамедлительно исправила допущенную ошибку и предприняла для этого решительные действия".





Как уточнил официальный представитель китайского ведомства, Вильнюс допустил шаги, которые серьезно нарушили государственный суверенитет КНР. "Литовские власти постоянно создают препятствия для развития прагматичного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", - добавил Гао Фэн.





20 июля МИД Литвы сообщил, что летом Тайбэй намерен открыть представительство в этой балтийской стране. Информацию подтвердила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь. В ответ 10 августа МИД КНР объявил об отзыве своего посла в Вильнюсе.-0-