Минкультуры РФ поручило театрам и концертным залам Москвы сократить продажи билетов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры РФ дало указание подведомственным театрам, кинозалам и учреждениям, организующим концерты, сократить количество продаваемых билетов на период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021-го для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в приказе министра культуры России Ольги Любимовой, сообщает ТАСС.

"Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций: театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств - обеспечить с 13 ноября 2020 года реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно, с учетом ранее реализованных билетов, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости", - сообщается в документе. Аналогичное требование касается организаций, которые публично демонстрируют фильмы.

Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве также должны приостановить проведение выставок и групповых экскурсий. "С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно приостановить проведение временных экспозиций и выставок, групповых экскурсий, а также досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий", - говорится в приказе.

Кроме того, музеи должны будут обеспечить на постоянных экспозициях соблюдение социальной дистанции не менее 1,5-2 м между посетителями, а также маршрутизацию, исключающую встречные потоки.

Учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса. С 1 августа московская мэрия разрешила массовые мероприятия при условии заполняемости залов не более 50%.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021-го в российской столице будет действовать ограничение на число зрителей в театрах, концертных залах и кинотеатрах, а также будут временно приостановлены культурные, выставочные, просветительские, досуговые, развлекательные и зрелищные мероприятия с участием зрителей.-0-