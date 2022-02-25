Минобороны Франции: ни у кого в Европе и США нет желания вступать в войну с Россией

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни одна европейская страна, как и США, не хочет допустить прямого военного столкновения с Россией, поскольку РФ является ядерной державой. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, сообщает ТАСС.

"Мы не объявляли войну России. Я не думаю, что какая-либо европейская страна или США хотят воевать с Россией, - сказала она. - Наша цель - добиться прекращения огня".

Министр напомнила, что Россия является ядерной державой, аналогичным оружием обладает и НАТО. "Вы что, хотите ядерной войны?" - спросила она ведущего утренней передачи в ответ на многократно повторенный вопрос о том, собирается ли Франция отправлять военных для защиты Украины.

Глава оборонного ведомства пояснила, что приоритетом для Франции и для НАТО является обеспечение безопасности членов альянса, особенно на восточном фланге. Она добавила, что "Украина не является частью альянса". В то же время она заверила, что Франция "с некоторого времени" обеспечивает поставки оборонного характера в Украину, не уточнив, что именно подразумевается под этим.

"Мы не поставляем военное обмундирование как гуманитарную помощь. Это грузы, для которых действуют крайне строгие правила, и мы их придерживаемся. Но мы отдаем себе отчет в том, что ситуация очень серьезная", - сказала Флоранс Парли. Она добавила, что Франция внимательно изучает новые запросы со стороны украинских властей и намерена дать ответ "очень быстро".

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.-0-