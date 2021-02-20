Минобороны Японии сообщило о гибели двух человек во время тренировочного полета в США

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Японии Нобуо Киси сегодня подтвердил информацию о гибели военнослужащего японских Сил самообороны и инструктора ВВС США в результате крушения учебного самолета в штате Алабама, сообщает ТАСС.
"Японский военнослужащий и американский инструктор погибли при крушении в Алабаме. Выражаем соболезнования их семьям", - сказал Нобуо Киси. Он подчеркнул, что Минобороны устанавливает причину и обстоятельства произошедшего, а также обещает приложить все усилия для недопущения повторения подобного инцидента.
Ранее о гибели двух человек во время тренировочного полета сообщило агентство Кyodo. По данным телеканала NHK, погибший японский военнослужащий находился в США на стажировке.
По информации американской газеты Stars and Stripes, крушение потерпел двухместный учебный реактивный самолет Northrop T-38 Talon. Причина авиакатастрофы будет установлена по итогам расследования.-0-