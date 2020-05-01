Минобороны Канады считает погибшими членов экипажа разбившегося вертолета

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миннацобороны Канады считает погибшими пятерых пропавших без вести членов экипажа вертолета CH-148 Cyclone, который разбился у берегов Греции 29 апреля. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Официально подтверждена гибель одного члена экипажа, остальные пятеро официально считаются пропавшими без вести и погибшими. Поиски продолжаются, на данный момент найдены фрагменты тел летчиков, но пока их не идентифицировали.

Палубный вертолет CH-148 Cyclone потерпел крушение 29 апреля в Ионическом море недалеко от побережья Греции. На его борту находились шесть членов экипажа. В четверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что обнаружено тело одного погибшего, еще пять военных пропали без вести.

В поисках принимают участие экипажи кораблей и специалисты из Греции, Италии, Турции и США. Причина крушения пока не известна. Бортовые самописцы разбившегося вертолета уже обнаружены, их расшифровка начнется в ближайшее время.

Вертолет базировался на канадском фрегате Fredericton. Экипаж возвращался на фрегат после задания.-0-