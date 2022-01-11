Минобороны Казахстана: во время беспорядков пострадали 287 военнослужащих

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане в ходе пресечения массовых беспорядков 287 военнослужащих получили различные травмы и ранения, сообщает "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.

"Всего с 5 января текущего года при исполнении воинского долга погиб один военнослужащий Вооруженных Сил, различные травмы и ранения получили 287 военнослужащих, из них 102 находятся на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом большого количества пострадавших в кратчайшие сроки были развернуты операционные, сформированы врачебно-сестринские бригады. Военные лечебные учреждения работают в тесном сотрудничестве с организациями гражданского здравоохранения. Для оказания квалифицированной помощи они располагают необходимым оборудованием и запасом лекарственных средств.-0-