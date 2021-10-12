Минобороны Кувейта разрешило женщинам служить в армии

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Кувейта Хамад Джабер Али ас-Сабах подписал указ, в соответствии с которым женщины получили право нести службу в Вооруженных силах в ряде подразделений. Об этом сообщило Кувейтское информационное агентство (KUNA).

Отмечается, что кувейтские женщины уже не раз доказали способность действовать наравне с мужчинами "во всех областях, в самых сложных условиях и периодах, через которые прошла страна". "Поэтому пришло время предоставить им возможность проходить службу в армии Кувейта бок о бок с мужчинами", - приводит слова министра обороны Кувейта KUNA.

На первых этапах женщины смогут служить в медицинских и вспомогательных подразделениях кувейтской армии в качестве младших офицеров и специалистов.-0-