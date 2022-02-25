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25 февраля 2022, 11:44

Минобороны РФ подтвердило взятие под контроль Чернобыльской АЭС

Чернобыльская АЭС. Фото РИА Новости
Чернобыльская АЭС. Фото РИА Новости

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министерство обороны России подтвердило взятие под контроль российскими военными Чернобыльской АЭС, сообщает БЕЛТА.

"Вчера, 24 февраля, подразделениями воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС, - сказал сегодня на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. - С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС".

"Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты АЭС в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку", - подчеркнул Игорь Конашенков.

"Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции являются гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации", - заявил представитель российского военного ведомства.

Продолжается специальная военная операция. "Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения Вооруженных Сил Украины (ВСУ) при огневой поддержке Вооруженных Сил РФ. Группировка войск Донецкой народной республики на Волновахском направлении, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась еще на 1 км вглубь обороны националистических батальонов. Группировка войск Луганской народной республики в районе Степового продвинулась на глубину до 9 км", - рассказал Игорь Конашенков.

По его словам, во время боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. "В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих, - продолжил представитель Минобороны РФ. - В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям. Еще 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе населенного пункта Николаевск. Также одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они также будут иметь возможность вернуться к своим семьям".

"После стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой", - подчеркнул Игорь Конашенков.

Во время специальной военной операции российские Вооруженные Силы вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. "Среди них 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 36 радиолокационных станций, - уточнил представитель Минобороны РФ. - Сбито пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров".-0-

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