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12 ноября 2021, 15:32

Минобороны РФ расценивает военную активность США в Черноморье как угрозу безопасности

12 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны РФ расценивает военную активность США в Черноморском регионе как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, сообщает ТАСС.

"Агрессивную военную активность США в Черноморском регионе расцениваем как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности ", - заявили в пятницу в военном ведомстве РФ.

В Минобороны подчеркнули, что "истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на Юго-Востоке".

В оборонном ведомстве отметили, что страны НАТО, которые проводят внеплановые учения в Черном море, увеличили интенсивность воздушной разведки у границ РФ. В частности, радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем. Так, в центральной и северо-западной части Черного моря зафиксированы морские разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А Poseidon ВМС США с авиабазы на Сицилии (Италия), самолета-разведчика С-160G Gabriel ВКС Франции с авиабазы на территории Румынии, стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США с авиабазы на острове Крит (Греция), а также стратегического самолета-разведчика U-2S ВВС США с авиабазы на Кипре.

Кроме того, эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, штабной корабль Mount Whitney ВМС США и танкер John Lenthall ВМС США после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части Черного моря и продолжают движение в западном направлении.

"За действиями американских кораблей в Черном море осуществляют контроль корабли Черноморского флота: ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин", - уточнили в Минобороны РФ.-0-

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