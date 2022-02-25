Минобороны РФ: российские войска блокировали Сумы и Конотоп, захватили ракетные комплексы Javelin

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российские войска блокировали украинские города Сумы и Конотоп, захватили большое количество поставленных в Украину западных вооружений, в том числе ракетные комплексы Javelin. Об этом заявил сегодня на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает БЕЛТА.

"Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах", - сказал Игорь Конашенков.

По его словам, во время специальной военной операции российские военные захватили большое количество вооружений, поставленных Западом Украине в последние месяцы, в том числе ракетные комплексы Javelin. "Среди захваченного оружия - американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW", - уточнил представитель Минобороны РФ.

Он также сказал, что группировки войск ДНР и ЛНР продолжают наступательные действия на позиции Вооруженных сил Украины при огневой поддержке Вооруженных сил РФ. "Группировка войск Луганской Народной Республики продвинулась на глубину до 21 км и овладела населенным пунктом Трехизбенка, - сообщил представитель военного ведомства. - Соединения и воинские части Донецкой Народной Республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 км и вышли к Волновахе".

"Всего российскими Вооруженными силами выведено из строя 211 военных объектов инфраструктуры вооруженных сил Украины. Среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 39 радиолокационных станций. Сбито 6 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил Игорь Конашенков.-0-