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24 февраля 2022, 17:45

Минобороны РФ сообщило о потерях украинской стороны

Игорь Конашенков. Фото mil.ru
Игорь Конашенков. Фото mil.ru

24 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сегодня на брифинге проинформировал о потерях украинской стороны, сообщает БЕЛТА.

"В результате ударов российских Вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, - сказал Игорь Конашенков. - В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, 3 командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1". Сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2".

Представитель Минобороны еще раз подчеркнул: удары Вооруженными силами России не наносятся ни по украинским городам, ни по социальным объектам в воинских гарнизонах. "То есть домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей", - уточнил он.

Также в Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. "Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части", - сообщил Игорь Конашенков.

По его словам, группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжают контрнаступательные действия на подразделения Вооруженных сил Украины. "В настоящее время в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов, - отметил Игорь Конашенков. - Военнослужащие украинских Вооруженных сил от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим. В распоряжении подчеркнуто: с учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям".

Представитель Минобороны РФ добавил: "Группировка войск Донецкой народной республики, наступая в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулась на глубину до 7 км. В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВСУ. После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления, все они будут отпущены к своим семьям. Группировка Луганской народной республики в районе населенного пункта Степовое, несмотря на ожесточенное сопротивление националистических батальонов, продвинулась еще на один километр".-0-

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