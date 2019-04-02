Минобороны РФ сообщило подробности взрыва в Военно-космической академии в Петербурге

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безоболочный предмет взорвался в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
"2 апреля около 13.30 в Санкт-Петербурге в одном из служебных помещений административного здания военно-коcмической академии имени А. Ф. Можайского произошел взрыв неуcтановленного безоболочного предмета", - сообщили в ведомстве.
Между тем в экстренных службах приоритетной причиной взрыва назвали неосторожное обращение с боеприпасами.
Также сообщается, что курсанты академии при взрыве не пострадали. По предварительным данным, все пострадавшие - офицеры. "Два человека, предварительно, находятся в состоянии средней тяжести, двое - в легкой. Пострадавшие доставлены в клинику военно-полевой хирургии военно-медицинской академии", - сказал собеседник агентства.
Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения РФ начала проверку в связи с инцидентом.-0-
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