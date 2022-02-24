Минобороны РФ: военная инфраструктура авиабаз Украины выведена из строя, средства ПВО подавлены

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины подавлены, военная инфраструктура авиационных баз выведена из строя, украинские пограничники не оказывают сопротивления российским военным. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России, сообщает ТАСС.

"Военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз Вооруженных сил Украины выведена из строя", - сказали в военном ведомстве.

Информация зарубежных СМИ о сбитом российском самолете над Украиной не соответствует действительности, заявили в Минобороны.

Ранее Reuters со ссылкой на украинских военных сообщил, что украинские ПВО могли сбить российский самолет на востоке Украины.

Президент России Владимир Путин сегодня утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.-0-