Минобороны России сообщило об успешном учебном пуске баллистических ракет

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством обороны России в соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию ведомства.

"В соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования "Синева" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Тула" и "Булава" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Юрий Долгорукий", - говорится в сообщении.

Ракеты были выпущены из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря. Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах Чижа в Архангельской области и Кура на полуострове Камчатка.

Сообщается, что в ходе пусков подтверждены заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов.-0-