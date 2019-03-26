Минобороны США выделило $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что Министерство обороны США выделило $1 млрд на проектирование и строительство ограждения, дорог и освещения вдоль границы между Соединенными Штатами и Мексикой. Об этом сообщает Reuters .

Патрик Шанахан уполномочил Инженерный корпус армии США приступить к планированию и реализации проекта, предусматривающего строительство ограждения протяженностью около 92 км и высотой около 5,5 м, а также реконструкцию дорог и установку освещения на границе США и Мексики в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (штат Техас).

В заявлении, адресованном министру национальной безопасности Кирстьену Нильсену, отмечается, что Министерство обороны США имеет полномочия поддерживать деятельность по борьбе с наркотиками вблизи международных границ.

Ранее Дональд Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.-0-