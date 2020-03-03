Минобороны Турции сообщило, что их военные сбили сирийский самолет

3 марта, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Турецкие военные сбили сирийский самолет L-39 на северо-западе Сирии. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В ведомстве подчеркнули, что самолет сирийских вооруженных сил был сбит во время операции "Весенний щит".

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил ранее о проведении в зоне деэскалации в сирийском городе Идлибе операции "Весенний щит". Он заявил, что операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший в ночь на 28 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации. Глава Минобороны также отмечал, что Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии.-0-