Минобороны Великобритании прогнозирует массовый наплыв мигрантов из Афганистана

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Захват власти в Афганистане боевиками радикального движения "Талибан" приведет к значительному наплыву мигрантов в другие страны. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает ТАСС.





"Я полагаю, что мы увидим значительный поток мигрантов по всему миру", - сказал он, добавив, что Турция, Пакистан и Индия уже отметили наплыв афганских беженцев.





Вместе с тем Бен Уоллес заявил, что Великобритания не собирается возвращать свой воинский контингент в Афганистан. Отвечая на соответствующий вопрос, глава британского оборонного ведомства сказал: "Это не в наших планах возвращаться обратно".





15 августа МВД Афганистана сообщило, что формирования "Талибана" начали наступление на Кабул по всем направлениям. Талибы заявили, что установили контроль на всей территории государства. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирным путем.





Массовая эвакуация западных граждан проходит в настоящее время из аэропорта Кабула. По информации источников в Брюсселе, эта воздушная гавань является последним в Афганистане крупным объектом, остающимся под контролем сил НАТО, ее безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции. В аэропорту царит паника. Сообщалось, что американские военные открыли огонь, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Reuters сообщает, что в результате стрельбы погибли не менее 5 человек.-0-