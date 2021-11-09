Минпросвещения разработало проект об утверждении новых правил русской орфографии

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минпросвещения РФ подготовило проект постановления правительства, которым определяется полный и отвечающий современному состоянию русского языка свод правил русской орфографии и пунктуации. Соответствующий проект постановления опубликован сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

Первым общеобязательным сводом правил, ликвидировавшим разнобой в правописании, стали правила, утвержденные в 1956 году. Однако за прошедшее время в их формулировках обнаружился ряд пропусков и неточностей, а в языке произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано.

Создатели проекта отмечают, что в обществе назрело осознание необходимости наличия не только единого полного справочника, обеспечивающего эффективную письменную коммуникацию, но и наличие теоретического обоснования принимаемых решений. "Эта аргументация должна опираться на выработку научно обоснованных принципов кодификации языковых норм, именно поэтому в качестве исполнителей по созданию данного свода были привлечены представители Орфографической комиссии при РАН, с которыми будет обсужден предлагаемый вариант орфографического свода", - говорится в своде.

Специальная Орфографическая комиссия начала свою работу в 1991 году, в нее вошли лингвисты, преподаватели вузов, методисты, учителя средней школы. Уточняется, что новый свод правил будет доработан к концу 2021 года.-0-