Минтруда Вьетнама потратит $1,2 млрд на поддержку пострадавших от пандемии работников

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда, по делам инвалидов войны и социальным вопросам Вьетнама разработало целевую программу поддержки работников, пострадавших от последствий пандемии COVID-19. На адресные меры будет выделено 27,6 трлн донгов (около $1,2 млрд), сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Saigon Tien Phong.

По данным Государственного статистического управления республики, с начала текущего года из-за последствий пандемии коронавируса более 540 тыс. человек во Вьетнаме потеряли работу, свыше 3,1 млн местных работников столкнулись с резким сокращением занятости, а порядка 6,5 млн человек - с ощутимым падением заработков.

Для поддержки пострадавших от экономического кризиса, вызванного пандемией, Минтруда предложило временно сократить обязательные социальные взносы для тех работников, кто сумел сохранить свои рабочие места. Те, кто был отправлен в отпуск без сохранения зарплаты или же сокращен, смогут получать от государства ежемесячные выплаты в размере 1,8 млн донгов (порядка $80) на период поиска новой работы. Дополнительные выплаты в размере 1 млн донгов (около $43) получат лишившиеся работы беременные женщины и женщины, воспитывающие детей в возрасте до шести лет.

По оценкам Международной организации труда, вьетнамские женщины наиболее сильно подвержены воздействию последствий пандемии, потому что именно они составляют более половины рабочей силы в самых пострадавших секторах экономики, в том числе в сфере туризма, услуг, розничной торговли и легкой промышленности.-0-