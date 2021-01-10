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10 января 2021, 18:20

Минздрав Франции пока не рассматривает введение самоизоляции в стране в третий раз

Фото из архива
Фото из архива
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10 января, Париж /БЕЛТА - ТАСС/. Власти Франции рассматривают различные варианты борьбы с распространением коронавируса на территории страны, однако введение самоизоляции в третий раз пока не рассматривается. Об этом заявил в воскресенье министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

"Мы уже приняли меры, которые серьезно замедляют и осложняют общественную жизнь во Франции: культурные и спортивные заведения закрыты, введен комендантский час, местами с 18.00 (20.00 по московскому времени), - заявил он в эфире телеканала CNews, отвечая на вопрос ведущего о возможном повторении всеобщей самоизоляции. - И если мы примем дополнительные меры, то в том случае, когда станет понятно, что распространение вируса резко ускорилось и приняло форму очередной волны. Сейчас такого нет, но мы принимаем пропорциональные меры на фоне медленного роста скорости распространения вируса". Министр также уточнил, что о прекращении занятий в школах речь не идет.

По словам Ольвье Верана, заболеваемость COVID-19 во Франции находится на относительно высоком "плато", "в то время как большинство соседних стран переживают катастрофу". "Британия на карантине, Германия, Шотландия, Нидерланды. В этих странах ситуация хуже, чем у нас", - отметил глава Минздрава.

Он уточнил, что сейчас по стране в среднем фиксируется 18 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки. Нагрузка на больницы остается "достаточно высокой" - более 1 тыс. госпитализаций ежедневно, количество пациентов в реанимациях не снижается "последние две - три недели". "Этого достаточно для того, чтобы принять меры, и на прошлой неделе мы уже объявили введение более раннего комендантского часа в 15 департаментах, затем еще в восьми вчера", - пояснил министр.

Глава Минздрава отметил, что появление более заразного британского штамма коронавируса на территории Франции пока не влияет на сложившуюся ситуацию, однако власти пристально следят за его распространением. Пока, по его словам, "слишком мало случаев, чтобы делать выводы". По предварительным данным, на этот штамм приходится 10 из 1 тыс. позитивных случаев во Франции. В ближайшие дни власти получат более полные данные и смогут составить более полную картину, добавил Оливье Веран. В настоящий момент власти сохраняют требование об обязательном прохождении теста на коронавирус для всех, кто прибывает во Францию с территории Великобритании.

Министр заверил, что вакцинация является "эффективным оружием против эпидемии" и заверил, что несмотря на слабые темпы в первые дни, к концу января прививку получат 1 млн граждан, как и было обещано. "В отличие от ФРГ, у нас будет в 10 раз больше операционных центров, позволяющих проводить вакцинацию возрастного населения неподалеку от их места жительства, - рассказал Оливье Веран. - 14 января заработает сайт, на котором можно будет посмотреть адреса центров вакцинации и записаться на прием".

Режим самоизоляции действовал на всей территории Франции с 17 марта по 11 мая. Затем он был продлен с 30 октября до 1 декабря.-0-

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