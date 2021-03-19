Минздрав ФРГ: в Европе еще недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну COVID-19

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что в Европе пока недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну коронавируса, сообщает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Вице-президент Института имени Роберта Коха (RKI) Ларс Шааде отметил: уровень заражения коронавирусом в Европе снова растет экспоненциально. "Вполне возможно, что после Пасхи у нас будет такая же ситуация, как на Рождество, с большим количеством зараженных и тяжелыми заболеваниями", - сказал он.

Эксперт в области здравоохранения, эпидемиолог Карл Лаутербах высказался за скорейшее ужесточение мер по борьбе с коронавирусом и возвращение к изоляции. По его словам, если не снизить количество новых случаев заражения, то через несколько недель можно ожидать перегрузки отделений интенсивной терапии.

По данным ТАСС, на прошлой неделе число смертей в Европе с начала пандемии превысило 900 тыс. Каждую неделю более 20 тыс. человек в регионе умирают из-за коронавируса. Сейчас в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech - Pfizer, препарат от компании Moderna, вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и препарат Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson. Российская вакцина "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке.-0-