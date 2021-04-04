Минздрав Грузии объявил об ухудшении эпидемической ситуации в стране

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус начал интенсивно распространяться в отдельных краях Грузии, что указывает на возможное начало новой волны массовой передачи инфекции. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу "Рустави 2" заявил генеральный директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает ТАСС.

"Началось так называемое кластерное распространение вируса. У нас уже есть определенные кластеры в Гурии, Самегрело и Шида-Картли. Это признак того, что, возможно, в стране начнется массовое распространение. Наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Мы должны сказать обществу, что ожидается третья волна", - сказал Амиран Гамкрелидзе.

Ранее министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе не исключила, что в стране в ближайшее время может начаться третья волна коронавируса, а Тбилиси и края Гурия и Имерети могут быть объявлены красными зонами распространения эпидемии.

Первый случай заражения COVID-19 в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. С 21 марта по 22 мая того же года в республике действовал режим ЧП. Вторая волна распространения инфекции в стране началась в сентябре прошлого года и достигла своего пика 5 декабря (5 450 новых случаев). С ноября правительство ввело ряд ограничений, в том числе запрет на выход из дома с 21.00 до 5.00 (с 20.00 до 4.00 мск).

С февраля эпидситуация стала улучшаться, и власти сняли большую часть ограничений, оставив в силе запрет на ночное передвижение людей и обязательное ношение масок. Если в феврале в стране ежедневно фиксировалось 200-300 новых случаев, то последние два дня показатель превышает 600.

В Грузии с 15 марта проходит вакцинация населения от коронавируса препаратами AstraZeneca и Pfizer. По последним данным, привиты около 11 тыс. человек. До конца года правительство планирует вакцинировать 60% взрослого населения для формирования коллективного иммунитета.-0-