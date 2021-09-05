Минздрав Италии не исключает введения обязательной вакцинации

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские власти в течение нескольких недель примут решение, стоит ли вводить обязательную вакцинацию населения. Об этом заявил глава Минздрава страны Роберто Сперанца в интервью изданию Correre della Sera, сообщает РБК.

"Вирус все еще существует, он силен и распространяется. Либо мы снова усиливаем меры по вакцинации, либо нам придется в какой-то момент прибегнуть к мерам, которые мы использовали в прошлом", - добавил министр.

По его словам, правительство не остановится перед таким решением, если это необходимо для защиты права на здоровье и для избежания новых ограничений. Кроме того, Роберто Сперанца высоко оценил позицию премьер-министра Марио Драги в этом вопросе. Он также напомнил о безопасности вакцин, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств.

Ранее, 2 сентября, Марио Драги заявил, что правительство рассматривает возможность ввести обязательную вакцинацию в этом месяце. Премьер-министр добавил, что он сам сторонник таких мер. Кроме того, для некоторых категорий населения будут введены третьи дозы вакцин от COVID-19.

Против обязательных прививок выступает глава оппозиционной "Лиги севера", бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. При этом он за то, чтобы прививки были бесплатными для всех, кто пожелает их сделать.

В мае в Италии ввели обязательную вакцинацию для медработников. Она стала первой страной Евросоюза, которая прибегла к таким мерам. Тех, кто отказывался прививаться, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты.-0-