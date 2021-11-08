Минздрав Италии объявил о четвертой волне пандемии COVID-19 в стране

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии идет четвертая волна пандемии COVID-19 и число случаев инфицирования растет среди тех, кто не прошел курс вакцинации, или тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции более шести месяцев назад. Об этом заявил советник Минздрава Италии профессор Вальтер Риччарди, сообщает канал Sky TG24.

"Четвертая волна COVID-19 уже началась, но мы можем ее уменьшить. Если мы продолжим использовать средства защиты, делать третьи дозы и правильно управлять тестированием и отслеживанием в школах, то она останется небольшой и не превратится в бушующую, как в других странах", - добавил советник.

По его мнению, существует вероятность, связанная с ухудшением ситуации в период с января по февраль будущего года, "поскольку вспышка коронавируса оказалась эпидемией с очень предсказуемыми циклами".

Как сообщает ТАСС, полный цикл вакцинации в Италии на данный момент прошли 83,5% населения старше 12 лет. Власти надеются достигнуть уровня вакцинации 90% к концу года. Темпы вакцинации замедлились из-за того, что около 7% итальянцев не хотят прививаться. Есть также и те, кто пока сомневается.

Осенью в стране начали вводить третью дозу вакцины людям с хроническими заболеваниями и представителям старшего поколения. Третью дозу получают также врачи - единственная категория, для которой введена обязательная вакцинация. Возможно, что в будущем вакцинация от COVID-19 станет обязательной в Италии для преподавателей.-0-