Минздрав Японии допускает отмену введенного из-за коронавируса режима ЧС

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура допустил, что к концу месяца в стране может быть снят режим ЧС, который был введен еще в начале лета из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом глава японского Минздрава заявил в эфире аналитической воскресной программы на телеканале NHK, сообщает ТАСС.

"Если текущая ситуация с коронавирусом продолжится, думаю, мы сможем снять режим ЧС", - отметил он. В то же время глава японского Минздрава подчеркнул, что когда речь идет о полноценном возвращении к прежней докоронавирусной жизни, то этот процесс необходимо будет проводить медленно, шаг за шагом.

Режим ЧС действует в 19 префектурах Японии по крайней мере до 30 сентября. В большинстве регионов страны, включая Токио, режим ЧС был введен в начале лета и с тех пор регулярно продлевался. Режим ЧС предполагает, в частности, раннее закрытие заведений общепита, ограничения на продажу алкоголя в них, ограничения на число посетителей на массовых мероприятиях, перевод до 70% сотрудников крупных компаний на удаленную работу.

В августе в Японии ухудшилась ситуация с распространением коронавируса. В стране обновлялись антирекорды суточного прироста числа инфицированных. Однако в сентябре на фоне действия режима ЧС и активного процесса вакцинации населения ситуация стала улучшаться. К примеру, за минувшие сутки в Токио было зафиксировано всего 253 новых случая инфицирования, хотя всего месяц назад суточный прирост превышал отметку в 5 тыс.

По данным правительства, полностью завершили вакцинацию к настоящему времени 67,2 млн человек, или 53,1% населения страны, которое составляет около 127 млн. При этом 82,67 млн (65,3% населения) привились одной дозой. Среди жителей старше 65 лет доля получивших две дозы препарата от коронавируса составляет 88,4%, одну - 89,9%. По расчетам японских властей, вакцинация от коронавируса всех жителей, которые пожелают привиться, должна в целом завершиться к концу ноября текущего года.-0-