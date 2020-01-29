Минздрав Японии заявил о первом случае заражения коронавирусом на территории страны

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии подтвержден первый случай заражения коронавирусом на территории страны. Об этом на транслировавшихся по национальному телевидению слушаниях в бюджетной комиссии верхней палаты парламента заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като, сообщает ТАСС.

"Нужно реагировать на ситуацию с пониманием того, что она существенно изменилась, - сказал министр. - Мы вышли на новый этап".

На сегодняшний день в Японии выявили семерых зараженных пневмонией нового типа. Шестеро из них прибыли из китайского города Ухань. При этом седьмой человек был заражен уже в самой Японии. Это водитель автобуса, на котором перемещались по стране туристы из Уханя.

Как сообщается, после предполагаемого заражения коронавирусом водитель вступал в непосредственный контакт более чем с сотней человек. С восемнадцатью из них он общался постоянно. Все они находятся под наблюдением.-0-