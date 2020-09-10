Минздрав Казахстана назвал критерий ужесточения карантина в стране

10 сентября, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой назвал основной критерий ужесточения карантина в республике.

"Один из ключевых критериев - заполняемость коечного фонда свыше 70%", - заявил министр. В данный момент коечный фонд заполнен лишь на 15%, рассказал Алексей Цой. Сейчас, по его мнению, эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. В случае второй волны коронавирусной инфекции в Казахстане планируется обеспечить 71 126 коек, в настоящий момент их 10 257.

Также глава Минздрава Казахстана отметил: дистанционное обучение в большинстве школ страны сохранили, чтобы предотвратить возможную вторую волну COVID-19. "Эта мера вынужденная, - подчеркнул Алексей Цой. - Сейчас мы прорабатываем возможные послабления, но это будет делаться поэтапно".

Ранее о дистанционном обучении рассказал заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов. "В Казахстане 3,4 млн учащихся, из них 77% начали учебу дистанционно, - уточнил он. - С учетом эпидситуации на первом этапе мы открыли дежурные классы и малокомплектные школы на 800 тыс. учащихся".

По последним данным, в Казахстане зафиксировано 106 584 случая COVID-19, с момента вспышки 100 248 человек выздоровели, скончались 1 634 пациента.-0-