Минздрав Казахстана предупредил о возможном ужесточении карантина

30 сентября, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой предупредил о возможном ужесточении карантина.

"Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации в Казахстане, мы видим, что настороженность населения падает, не всегда соблюдаются меры по ношению масок и соблюдению социальной дистанции, что может привести к распространению заболеваемости и ужесточению карантинного режима в Казахстане, как это происходит сегодня во многих странах", - сказал Алексей Цой на заседании правительства.

Министр также сообщил о росте случаев нарушения карантина. "Результаты рейдов в регионах указывают, что с момента послабления режима карантина увеличиваются нарушения: с 30,4% до 40,7%. Рост числа нарушений карантина отмечается в 10 регионах. Также не уменьшаются нарушения гражданами масочного режима", - заявил глава Минздрава РК. Он добавил, что в связи с указанными нарушениями с 5 по 27 сентября к административному штрафу привлечен 1131 человек.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил усилить меры соблюдения санитарных требований. В частности, заинтересованным госорганам и акиматам регионов поручено обеспечить 100%-ную готовность санитарно-эпидемиологических мероприятий, а Министерству здравоохранения до 15 октября закупить и передать в регионы передвижные медицинские комплексы и автомобили скорой помощи, необходимую технику, оборудование и средства защиты.

Общее число зараженных COVID-19 в Казахстане достигло 107 908, с момента вспышки скончались 1725 человек.-0-