Минздрав Казахстана заявил о возможности поэтапного смягчения карантина по коронавирусу

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил на заседании правительства во вторник о возможности поэтапного смягчения карантина по коронавирусу, сообщает ТАСС.

"За три недели с 5 июля зарегистрирован 35 951 новый случай коронавирусной инфекции. В целом отмечается снижение зарегистрированных случаев на 29%. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне в среднем 1,6 тыс. человек в сутки. Также наблюдается снижение занятости коек на 43%, из них реанимационных - на 27%. Возросло число выздоровевших до 63%", - рассказал Алексей Цой.

По его словам, за время карантина достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения. Министр отметил, что ведомство отслеживает показатель репродуктивности инфекции, то есть количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции и процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров для лечения коронавирусной инфекции.

"За три недели карантина показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,2 до 0,99, процент занятости коек снизился с 90% до 47%. Таким образом вышеуказанная положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер", - пояснил глава Минздрава.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако позже карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохранялись. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных карантинных ограничений. 14 июля правительство Казахстана продлило режим карантина до 2 августа. На данный момент в стране подтверждены 84 648 случаев инфицирования коронавирусом, 54 404 пациента выздоровели, 610 человек умерли.-0-