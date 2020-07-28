Минздрав Казахстана заявил о возможности поэтапного смягчения карантина по коронавирусу

Дипломатия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 28 июля 2020
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:14 Беларусь на международной арене - вышел новый выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы" Общество
09:04 В Беларуси за годы независимости улучшились условия для развития инноваций - ученый Общество
08:54 NASA предупреждает о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м Технологии
08:45 Временное правительство Боливии объявило режим национального бедствия из-за коронавируса В мире
08:34 В городском саду Бреста откроют кафе в павильоне по чертежам столетней давности Регионы
08:16 В Осиповичском районе при пожаре погибли 19 телят Происшествия
08:01 В США начался третий этап испытания вакцины от коронавируса В мире
07:48 В Мехико две спортсменки погибли, еще три пострадали от удара молнии В мире
07:46 Центр белорусско-китайских межкультурных коммуникаций откроется в ПолесГУ Регионы
07:38 Минздрав Казахстана заявил о возможности поэтапного смягчения карантина по коронавирусу В мире
07:31 Микробиологический комплекс появился в Полоцкой больнице Регионы
07:22 Открытый диалог молодежи и представителей власти пройдет в Могилеве Регионы
07:19 Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы вандалам, оскверняющим правительственные здания В мире
07:00 Народному артисту Беларуси Григорию Белоцерковскому исполняется 75 лет Культура
07:00 Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского с 75-летием Президент
07:00 Картина дня: Лукашенко в Несвижском районе, ягода для космонавтов и сколько избирателей в Беларуси Общество
00:51 Землетрясение произошло у берегов Аляски В мире
00:29 Более 254 тыс. жителей планеты заразились коронавирусом за сутки В мире
27.07.20
27.07.20 23:55 В Техасе из-за урагана 270 тыс. домов остались без электричества В мире
27.07.20 23:19 В Кении продлили комендантский час В мире
27.07.20 22:49 ФОТОФАКТ: Школьная ярмарка открылась в Гродно Регионы
27.07.20 22:18 Комиссия КХЛ начала инспекцию арен, на которых пройдут матчи чемпионата Спорт
27.07.20 21:50 Около 200 га леса горит во французской Жиронде В мире
27.07.20 21:35 Акция по сбору пластиковых крышек помогает детям с заболеваниями ЦНС Общество
27.07.20 21:20 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Филиппин В мире
27.07.20 21:17 В Великобритании подтвердили первый случай коронавируса у кошки В мире
27.07.20 21:11 Футболистки "Динамо-БГУФК" одержали 12-ю победу подряд в женском чемпионате Беларуси, обыграв "Зорку-БДУ" Спорт
27.07.20 20:50 Контрольная тренировка белорусских биатлонистов в "Раубичах" завершилась победой Сергея Бочарникова Спорт
27.07.20 20:44 Китайский самолет-амфибия AG600 совершил первый в этом году полет над морем Технологии
27.07.20 20:34 "Беларусь 3" почтит память мэтров отечественного музыкального искусства Культура
Все новости
Все новости
В мире
28 июля 2020, 07:38

Минздрав Казахстана заявил о возможности поэтапного смягчения карантина по коронавирусу

Фото Reuters
Фото Reuters
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Временное правительство Боливии объявило режим национального бедствия из-за коронавируса
В США начался третий этап испытания вакцины от коронавируса

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил на заседании правительства во вторник о возможности поэтапного смягчения карантина по коронавирусу, сообщает ТАСС.

"За три недели с 5 июля зарегистрирован 35 951 новый случай коронавирусной инфекции. В целом отмечается снижение зарегистрированных случаев на 29%. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне в среднем 1,6 тыс. человек в сутки. Также наблюдается снижение занятости коек на 43%, из них реанимационных - на 27%. Возросло число выздоровевших до 63%", - рассказал Алексей Цой.

По его словам, за время карантина достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения. Министр отметил, что ведомство отслеживает показатель репродуктивности инфекции, то есть количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции и процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров для лечения коронавирусной инфекции.

"За три недели карантина показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,2 до 0,99, процент занятости коек снизился с 90% до 47%. Таким образом вышеуказанная положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер", - пояснил глава Минздрава.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако позже карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохранялись. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных карантинных ограничений. 14 июля правительство Казахстана продлило режим карантина до 2 августа. На данный момент в стране подтверждены 84 648 случаев инфицирования коронавирусом, 54 404 пациента выздоровели, 610 человек умерли.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус здравоохранение Казахстан эпидемия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото EPA - EFE Временное правительство Боливии объявило режим национального бедствия из-за коронавируса
Фото AP В США начался третий этап испытания вакцины от коронавируса
Фото AP В Мехико две спортсменки погибли, еще три пострадали от удара молнии
Дональд Трамп. Фото AP Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы вандалам, оскверняющим правительственные здания
Фото Global Look Press Землетрясение произошло у берегов Аляски
Фото из архива Более 254 тыс. жителей планеты заразились коронавирусом за сутки
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о видах на урожай: 9,5 млн т зерна - минимум, который должны взять в этом году
В Беларуси выздоровели и выписаны 60 492 пациента с COVID-19
Головченко: правительство контролирует ситуацию с ценами на потребительском рынке
Белорусские аграрии намолотили более 1,5 млн т зерна
Топ-новости
Картина дня: Лукашенко в Несвижском районе, ягода для космонавтов и сколько избирателей в Беларуси
Большинство россиян положительно относится к Лукашенко
Беларусь на международной арене - вышел новый выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы"
"Гомельстекло" прорабатывает варианты модернизации производства
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа
ВОЗ: закрытие границ не сможет предотвратить распространение COVID-19
ФОТОФАКТ: Школьная ярмарка открылась в Гродно
В Беларусь приехал новый поверенный в делах США
Пресс-конференция об экотуристическом потенциале природных территорий пройдет в БЕЛТА 29 июля
Медики чувствуют большую общественную поддержку - главврач Могилевской центральной поликлиники
РЕПОРТАЖ: Как в Глуске заготавливают и замораживают ягоду из меню космонавтов
Беларусь привлекает гранты фондов NDEP и E5P для улучшения качества воды в 7 городах
Восемь новых белорусских микропроектов получат гранты по программе трансграничного сотрудничества
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 28 июля
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 37 районах Беларуси
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.