Минздрав РФ дал разрешение центру им. Гамалеи на исследование препарата "Спутник Лайт"

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав России выдал разрешение центру имени Н.Ф.Гамалеи на клинические исследования "лайт-вакцины" против новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава РФ.

"Цель клинического исследования - оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Спутник Лайт" в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Начало - 8 января 2021 года, конец - 31 декабря 2021 года", - следует из данных реестра.

Отмечается, что в исследованиях примут участие 150 добровольцев. Мероприятия будут проходить в трех медицинских организациях: Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М.Сеченова Минздрава РФ, научно-исследовательском центре "Эко-безопасность" и Научно-исследовательском институте гриппа имени А.А.Смородинцева Минздрава РФ.

О "лайт-вакцине" ранее сообщал президент России Владимир Путин. По его словам, продолжительность действия данного препарата будет меньше, однако появится возможность привить гораздо больше людей. Как пояснил позже директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, иммунитет от применения "лайт-вакцины" формируется в течение трех недель и будет сохраняться около 3-4 месяцев. Главная задача применения такого препарата - уменьшить число смертей от коронавирусной инфекции в тех странах, где смертность очень высокая. При этом в России будет применяться традиционная вакцинация двумя компонентами.-0-