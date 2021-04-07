Минздрав России дал разрешение на исследования препарата "Ковид-глобулин"

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав России выдал разрешение на проведение второй и третьей фазы клинических исследований "Ковид-глобулина" - первого зарегистрированного в мире препарата против COVID-19, созданного на основе плазмы крови переболевших людей, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава России.
Речь о многоцентровом рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследование безопасности, эффективности и фармакокинетики препарата "Ковид-глобулин", раствора для инфузий в дополнение к стандартной терапии для лечения пациентов со среднетяжелым течением COVID-19. "Начало (исследований. - Прим. ТАСС) - 2 апреля 2021 года, окончание - 31 декабря 2023 года", - следует из опубликованных данных.-0-