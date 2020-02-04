Минздрав России готовится к возможному масштабному распространению коронавируса

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав РФ не может дать точных прогнозов по развитию ситуации с коронавирусом нового типа на территории России, однако готовится к его возможному масштабному распространению. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

"Каким образом будет развиваться инфекция у нас в стране, мы пока не можем прогнозировать, потому что у нас нет достаточно точных коэффициентов, которые мы можем ввести в свою математическую модель. Но это ни в коем случае не заставляет нас быть успокоенными, мы все равно готовимся к возможной масштабной инфекции", - сказал Сергей Краевой.

Минздрав РФ проинформировал, что определено место для эвакуации российских граждан из Китая из-за коронавируса. 4 февраля туда направят специалистов для обучения медицинского персонала. Также Минздрав организовал круглосуточную консультативную помощь для врачей и медицинских работников в связи с коронавирусом.

Минздрав РФ будет еженедельно обновлять временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению пневмонии, вызванной новым коронавирусом. В рекомендациях учтены данные Всемирной организации здравоохранения, китайского, американского и европейского центров по контролю за заболеваемостью.

По последним данным, количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составило в Китае более 20,4 тыс. Число летальных исходов возросло до 425. Случаи заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы уже в 25 странах.-0-