Минздрав России поддержал введение акциза на сладкую газировку

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сладкие газированные напитки в России могут подорожать примерно на 20%, пишет российская газета "Известия".

Экспертный совет при правительстве РФ предложил обложить 20-процентным акцизом эту продукцию. Авторы инициативы отмечают, что нововведение будет способствовать переходу граждан на правильное питание. В Минздраве предложение поддержали. При этом указывается, что конкретные меры находятся на стадии обсуждения.

Предложенные экспертным советом меры рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями.

По данным Минздрава России, в 2017 году россиян, страдающих ожирением, стало больше на 6% (по сравнению с 2016-м). Число пациентов, которым официально поставили этот диагноз, достигло 2 млн - 1,3% от населения страны.-0-