Минздрав России: показатели заболеваемости COVID-19 в стране говорят о возможной третьей волне

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показатели заболеваемости COVID-19 в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова, сообщает ТАСС.

"Вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года. Сейчас показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции", - сказала она на конференции "Неделя медицинского образования".

Общее количество инфицированных в России достигло 4 536 820. Всего от инфекции умерли 98 442 пациента.-0-