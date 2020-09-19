Минздрав России: вакцинация от коронавируса может стать для туризма разумной мерой

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции в качестве условия для осуществления международных путешествий может стать разумной мерой. Однако многое будет зависеть от дальнейшего развития эпидситуации, сообщил ТАСС главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

По его словам, если появятся эффективные средства специфической профилактики, вакцины, то это станет разумной мерой, так как вакцинопрофилактика на данный момент является эффективной мерой защиты.

"Вполне возможно, что такая мера будет введена. Но все зависит от решений стран и в целом от эпидемиологической ситуации по коронавирусу", - сказал Владимир Чуланов.

Ранее советник министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев предположил, что в ближайшие годы одним из требований для международных путешествий может стать прививка от коронавируса.-0-