Минздрав Словакии разрешит прививаться "Спутником V" гражданам старше 60 лет

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Словакии снимет установленное в республике возрастное ограничение на прохождение вакцинации российским препаратом "Спутник V", разрешив прививаться им жителям страны старше 60 лет. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Зузана Элиашова Словацкому телевидению, сообщает ТАСС.

"Минздрав разрешит делать прививки "Спутником V" и гражданам старше 60 лет", - отметила она, напомнив, что пока пройти вакцинацию российским препаратом могут лишь жители республики в возрасте от 18 до 60 лет.

В Словакии вакцинация "Спутником V" началась в прошедший понедельник. Более 4,5 тыс. жителей страны ожидают прививок этим препаратом.-0-