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06 августа 2020, 08:00

Минздрав Турции опроверг утверждения о росте числа случаев коронавируса на курортах

Фото ТАСС
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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Турции опровергло утверждения о росте числа новых случаев заражения коронавирусом на курортах республики, сообщает ТАСС.

"Речи о вспышке коронавируса в курортных регионах Турции не идет. Рост числа новых случаев замечен лишь в Анкаре, Диярбакыре, Газиантепе, Конье и Стамбуле", - сообщили ТАСС в Минздраве страны.

Накануне ряд российских СМИ сообщил о вспышке коронавируса на турецких курортах, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи. Однако в действительности глава Минздрава республики сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в целом по стране.

Между тем 5 августа Коджа выразил надежду, что празднование на прошлой неделе праздника Курбан-байрама не приведет к серьезному росту числа новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта. Общее число инфицированных в стране сейчас превысило 236 тыс., умерли 5784 человека, выздоровели 219 506 пациентов.-0-

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