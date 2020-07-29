Минздрав Украины рекомендовал возобновить занятия в школах с 1 сентября

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Украины считает, что с 1 сентября все дети должны пойти в школу. На сегодня прогнозируется, что это будет возможно в большинстве городов и районов Украины. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Мы стоим на позиции, что с 1 сентября все дети должны пойти в школу. Нами разработаны соответствующие правила, при каких условиях они должны учиться, то есть непосредственно находиться в школе, чтобы это было безопасно прежде всего для детей. Завтра у нас запланировано большое совещание по подготовке к учебному году. В том числе это будет касаться и обучение наших детей", - сказал Максим Степанов.

По его словам, на совещании будут приняты окончательные решения о правилах работы учебных заведений.

Ранее Кабинет министров Украины продлил карантин по всей территории страны с 1 по 31 августа. Согласно постановлению правительства, в зависимости от эпидемиологической ситуации регионы Украины будут делиться на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны. При обозначении уровня опасности будут учитываться такие критерии, как загруженность коек, среднее количество тестирований, коэффициент выявленных случаев и динамика заболевания. В соответствии с нахождением в той или иной зоне в регионе будут действовать определенные правила и ограничения.

В Украине на утро 29 июля зафиксировано 67 597 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки заболели 1022 человека. От болезни в целом по стране умерли 1650 человек, из них 21 - за последние сутки.-0-