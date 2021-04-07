Минздраву Украины не хватает средств на закупку вакцин от COVID-19

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На закупку вакцин от коронавируса для украинцев нужно еще 6,5 млрд гривен. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает РБК-Украина.

"Мы уже проводили совещание по дополнительному финансированию. Чтобы выполнить национальный план и сделать прививки 70% украинцев, нам нужны дополнительные средства на закупку вакцин", - отметил глава Минздрава.

Максим Степанов уточнил, что при формировании бюджета на 2021 год Минздрав просил на закупку вакцин более 15 млрд гривен, но получил 4 млрд с обещанием при надобности оперативно дофинансировать закупки.

"На сегодняшний день эти потребности, по нашим подсчетам, ориентировочно составляют 6,5 млрд гривен", - добавил министр.

Ранее Максим Степанов заявил, что Украина законтрактовала 24 млн доз вакцины от коронавируса. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что этого количества хватит, чтобы вакцинировать всех желающих украинцев до конца 2021 года. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день нет необходимости вводить общенациональный локдаун.-0-

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