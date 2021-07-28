Мир в предстоящие десять лет сильно изменится - Байден

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир в течение предстоящих десяти лет изменится сильнее, чем за предыдущие полвека. Такое мнение высказал американский президент Джо Байден, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США, сообщает ТАСС.

"Мир меняется так быстро с технологической точки зрения, с точки зрения союзов и взаимодействия между людьми, что за следующие 10 лет все изменится во всех аспектах больше, чем за предыдущие 50 лет. Это не преувеличение, а факт", - считает Джо Байден.

"Изменится многое… Станет действительно труднее", - убежден президент США. "Угрозы географически станут более разнородными, чем 20 лет назад", - добавил он.

Глобальное потепление несет риски нестабильности для США и всего мира, возможны конфликты из-за пахотных земель, заявил Джо Байден.

"Связанные с изменением климата вызовы уже способствуют росту нестабильности в нашей стране и во всем мире. Это экстремальные погодные явления, которые происходят все чаще и становятся более смертоносными, это отсутствие продовольственной и водной безопасности, повышение уровня моря, что приводит к изменению климата, существенному росту миграции и представляет фундаментальный риск для наиболее уязвимых слоев населения", - отметил президент США. По его словам, американские военные считают изменение климата самой большой угрозой для США.

"Если уровень моря поднимется еще на 2,5 фута (0,76 м), миллионы людей мигрируют, будут сражаться за пахотные земли, - сказал Джо Байден. - Вы видели, что произошло в Северной Африке. Люди... убивали друг друга тысячами за кусок пахотной земли".

Глава Белого дома также рассказал, что, согласно прогнозам, в ближайшие десять лет не исключен перенос столицы Индонезии, поскольку Джакарту может затопить. "Это имеет значение, поскольку это одновременно стратегический и экологический вопрос", - сказал он.-0-