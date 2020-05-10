Мир все больше использует в качестве транспорта велосипеды

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие города во мира начали перестройку транспортных систем, чтобы освободить больше места для пешеходов и велосипедистов, сообщает BBC.

Правительство Великобритании пообещало выделить более $2,5 млрд на улучшение инфраструктуры для велосипедных и пешеходных прогулок.

В Париже строится 650 км велосипедных дорожек. Иль-де-Франс готов выделить до 300 млн евро на этот проект.

В Италии Милан строит велосипедные дорожки, расширяет дороги и вводит для автомобилей ограничение скорости до 30 км/ч.

В Нью-Йорке 75 км улиц выделят пешеходам и велосипедистам.

В Берлине уже выделили дополнительные велосипедные дорожки, и жители 133 других городов Германии подали заявки на такие же изменения.

В столице Колумбии в середине марта открыли почти 120 км велосипедных маршрутов.

Власти городов считают велосипед одним из эффективных средств социального дистанцирования и возможностью избежать транспортного коллапса.-0-